Ребенок погиб в нелегальном детском саду в Запорожье (видео)

Садик работал без лицензии, а соседи квартиры утверждают, что туда ежедневно приводили с десяток детей.

В нелегальном частном детском саду в Запорожье погиб ребенок.

Девочке был 1 год и 2 месяца, когда родители привели ее в трехкомнатную квартиру в многоэтажке, где располагался так называемый садик, говорится в сюжете ТСН.

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Родители рассказывают, что ребенок был здоров, воспитательница уверяла, что за ней будет постоянный уход. Но через час после того, как родители оставили дочку, раздался звонок: женщина, которая забирала ребенка, сообщила, что малышка не дышит. Уже потом выяснилось, что ребенок захлебнулась рвотною массой.

Садик работал без лицензии. Соседи квартиры утверждают, что туда ежедневно приводили с десяток детей, однако женщина, которая там живет, уверяет, что садика в квартире не организовывала.

Как сообщал УНИАН, воспитательнице детского сада в городе Первомайск Николаевской области, которая заклеивала детям рот скотчем, чтобы они не разговаривали в группе, вынесли приговор.

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