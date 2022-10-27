Все пострадавшие - в возрасте до 30 лет, у двух из них – ампутации конечностей.

Пятеро пиротехников, которые подорвались на вражеской мине в Изюмском районе Харьковской области, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации.

"По данным врачей, 5 пострадавших находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. У двоих из них – ампутации конечностей, еще у двоих – многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой", - проинформировали в ОВА.

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Еще один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно.

"Все они - в возрасте до 30 лет", - говорится в сообщении.

Подрыв пиротехников на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 26 октября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области на вражеской мине подорвались пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Состояние троих раненых медики оценивали как тяжелое.

Сегодня, 27 октября, он сообщил, что по уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили шесть человек.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября первый заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш сообщал, что на Харьковщине уже обезвредили свыше 11 тысяч взрывоопасных предметов, также было обследовано 637 гектаров освобожденных территорий.

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