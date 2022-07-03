На сегодняшний день пиротехники справляются с объемом, но со временем освобожденных территорий будет становиться все больше.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали как будут проводить разминирование украинских территорий, освобожденных от российских оккупантов.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что пиротехники продолжают активную работу по гуманитарному разминированию освобожденных от оккупантов территории Украины.

"Первичное разминирование планируется завершить в течение года после деоккупации всех территорий. Если на сегодняшний день пиротехники справляются с объемом, то со временем освобожденных территорий будет становиться все больше. И чем быстрее наши воины будут их освобождать, тем больше надо будет пиротехников", - говорится в сообщении.

Поэтому в ГСЧС Украины будет создано 80 новых пиротехнических подразделений. Уже сейчас новые подразделения проходят обучение с привлечением международных партнеров.

Как сообщал УНИАН, по словам советника министра внутренних дел Украины Ростислава Смирнова, для помощи в гуманитарном разминировании в Украине начнут обучение добровольцев по двум программам подготовки – саперов и идентификаторов.

По его словам, сегодня самый большой запрос у международных партнеров других стран помочь Украине техническими средствами для гуманитарного разминирования территорий. В то же время задачу увеличения возможностей личного состава Украина будет решать собственными силами, для этого начинается два типа обучения. Советник МВД отметил, что больше всего работы по гуманитарному разминированию сейчас проводится в Черниговской, Сумской, Киевской областях.

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