Состояние троих раненых медики оценивают как тяжелое.

В Харьковской области на вражеской мине подорвались пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате чего один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

"Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, 1 человек погиб, 5 - получили ранения", - написал он.

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Глава ОВА добавил, что раненые госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Состояние 3 раненых медики оценивают как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести", - отметил Синегубов.

Заминированность на Харьковщине

Ранее сегодня, 26 октября, Синегубов сообщил, что на Харьковщине на мине подорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Ее госпитализировали с ранениями.

Председатель Харьковской областной военной администрации напомнил о высокой минной опасности в области.

20 октября в Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - два человека погибли, еще четверо получили ранения.

20 октября Синєгубов сообщил, что в области освобождены 544 населенных пункта, а 32 остаются под временной оккупацией. Он отметил, что это составляет чуть менее 2% общей территории Харьковской области.