На записи видно, что на место инцидента приехали два автомобиля скорой помощи / скриншот из видео
С Пивничного моста в Киеве прыгнул человек.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Только что с Пивничного моста, прямо на дорогу, упал/прыгнул человек. Без шансов - скончался на месте», - говорится в сообщении.
На записи видно, что на место инцидента, где образовалась огромная пробка, приехали два автомобиля скорой помощи.
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