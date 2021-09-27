Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

В воскресенье, 26 сентября, в Запорожье возле одного из многоэтажных домов в Шевченковском районе обнаружили тело пожилого мужчины.

Как пишет местный сайт "Голос Запорожья", 70-летний мужчина выпал с балкона, когда поправлял градусник.

Мужчина утратил равновесие и не удержался. От полученных травм старик скончался на месте.

В пресс-службе полиции Запорожской области сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента. По факту произошедшего проводится проверка.

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Автор: Катерина Шварц