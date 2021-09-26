Инцидент произошел в тайваньском Тайбэе.

В тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время любовных утех.

Об инциденте пишет Daily Star, публикуя видео произошедшего.

На ролике видно, как девушка падает на крышу припаркованного автомобиля.

Отмечается, что темпераментная дама соскользнула с подоконника, а через несколько минут из дома выбежал ее любовник. Он помог девушке слезть с разбитого авто.

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Автор: Катерина Шварц