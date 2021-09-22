По предварительным данным, во время выполнения работ по очистке канализации на автомобиле "ЗИЛ" произошел взрыв баллона.

В Запорожье на территории университета произошел взрыв.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В среду, 22 сентября, 14:10 в отдел полиции №1 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Маяковского в районе медицинского университета произошел взрыв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехники, патрульные наряды полиции.

По предварительным данным, во время выполнения работ по очистке канализации на автомобиле "ЗИЛ" произошел взрыв баллона. Пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования проводится осмотр места происшествия и автотранспорта, сотрудники полиции опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения.

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Напомним, в минувшее воскресенье в Житомире на одном из предприятий произошел пожар со взрывом.

На месте происшествия пожарные выяснили, что, предварительно, из-за взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом произошло возгорание двух металлических сушильных камер и древесины, что находилась рядом.

В результате происшествия три человека получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

Автор: Денис Прядко