Проведено 70 обысков по всей стране.

В ходе масштабной спецоперации по всей Украине разоблачили организаторов и участников преступных схем, которые разворовали 138 миллионов бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что во время масштабной спецоперации проведено 70 обысков и сообщено 30 подозрений служащим по всей Украине. Обыски проходили в помещениях структурных подразделений территориальных квартирно-эксплуатационных управлений и коммерческих предприятий по всей стране.

В Офисе генпрокурора сообщили, что причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные должностные лица также уличены в халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

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"По результатам следственных действий задержаны и сообщено о подозрении 30 лицам, из них 15 - в составе организованных преступных групп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подозреваемых - 3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в Кропивницком, Чернигове, Львове, на Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур.

"Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведение строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление властью или служебным положением, халатное отношение к военной службе, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", - сообщает Офис Генерального прокурора.

В ведомстве добавили, что одному из подозреваемых - начальнику регионального КЭВ - инкриминируется незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн грн в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Коррупционные преступления в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, глава антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявлял, что хищения в армии в настоящее время - это чрезвычайно сложное преступление. В начале 2024 года он отмечал, что детективами НАБУ осуществляется расследование в более чем 60 производствах, касающихся злоупотреблений в сфере обороны. Наиболее приоритетные из них касаются закупки вооружения, бронетехники, питания, одежды.

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