По оперативным данным, старшина мог незаконным путем зарабатывать не менее 150 тысяч гривень в месяц.

Правоохранители задержали одного из командиров судна ВМС ВСУ, который требовал от подчиненных деньги за отгулы на сушу.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, работники бюро сообщили о подозрении командиру отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег. "Для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему 10 тыс. гривень. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривень в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 июля правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу. Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс. грн. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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По данным Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, фигурант - старшина II статьи, который 9 июля непосредственно после получения взятки 1 тыс. долларов был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"В июне текущего года правоохранители уже задокументировали факт получения им неправомерной выгоды в сумме 10 000 гривень", - рассказали в прокуратуре. Сейчас устанавливается его причастность к получению неправомерной выгоды от других военнослужащих.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Напомним, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы было проведено служебное расследование относительно действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. По ее словам, более года она находилась в зоне ведения боевых действий бок о бок с 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка. За время их сотрудничества командовали бригадой Вадим Сухаревский и Максим Стеценко.

Однако военнослужащая отмечает, что из-за должностных решений и "родственных связей" высшего военного руководства Богдан Шевчук был назначен на должность командира 59 ОМПБр с апреля 2024 года. Она просит провести служебную проверку по фактам "преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих".

"Пташка" утверждает, что речь идет об эгоизме, слепом карьеризме, устранении всех "несогласных" командиров, подавлении боевого духа и унижении личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира, в войне с врагом.

"Пташка" подчеркнула, что из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука, была вынуждена прекратить сотрудничество с этой бригадой, однако, по ее словам, не все имеют такую возможность из-за преступных приказов, которые направлены только "на получение дополнительных звездочек этим человеком".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на эту информацию - с целью проверки ситуации в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы.

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