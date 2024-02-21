В течение прошлого года удалось вернуть Украине почти 5 млрд гривен.

Результаты НАБУ и САП за прошлый год стали наиболее значимыми за все время существования антикоррупционных органов в Украине. Приоритетными задачами являются разоблачение преступных организаций, организованных преступных групп с участием топ-чиновников и расследования в сфере обороны и восстановления, заявил глава антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время пресс-конференции.

"Хищение в армии в это время – это чрезвычайно сложное преступление. Сейчас детективами НАБУ осуществляется расследование в более чем 60 производствах, которые касаются злоупотреблений в сфере обороны. Наиболее приоритетные из них касаются закупки вооружения, бронетехники, питания, одежды. Как только следствие будет готово, в ближайшее время мы продемонстрируем обществу конкретные результаты", – сказал глава НАБУ.

Он добавил, что в течение прошлого года экономический эффект деятельности органов НАБУ и САП достиг 4,7 млрд грн – в полтора раза больше, чем в 2022 году.

Видео дня

"То, над чем мы будем совместно работать, это автономное прослушивание НАБУ. Для того, чтобы НАБУ наконец-то не только на законодательном уровне, но и в практическом плане получило возможность автономно прослушивать телефоны. В 2024 году впервые в истории НАБУ проведут независимый аудит с независимыми экспертами", – заявил Кривонос.

Реформа антикоррупционной системы – одно из требований по вступлению Украины в ЕС

Глава НАБУ также заявил, что продолжается развитие антикоррупционной системы в Украине. Это является одним из требований Еврокомиссии относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Во-первых, выборы директора НАБУ. Это было одним из требований, которое было выполнено. Еще одним условием условием было увеличение штатной численности НАБУ до 1000 человек. Это условие выполнено, парламентом проголосовано. Эти 300 новых лиц распределены на три года – по 100 в 2024-2026 годах", – сообщил Кривонос.

По словам руководителя САП Александра Клименко, еще одним шагом к началу переговоров стал закон, который дал возможность органу стать более независимым.

"На данный момент мы реализовываем этот закон, и я убежден, что общество почувствует результат от правильности этого решения. Важным является совершенствование не только институтов, но и правового поля, в котором мы работали", - сказал Клименко.

Деятельность антикоррупционных органов в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в декабре Рада утвердила два антикоррупционных законопроекта. Одним из них вводилось увеличение предельной численности штата НАБУ с 700 до 1000 человек. Второе – дало возможность Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции проверять имущество должностных лиц, приобретенное в Госслужбу.

В феврале НАБУ передало в Нацполицию дело о хищении гуманитарной помощи в Запорожской области. Отмечалось, что правоохранители провели обыски по месту жительства и на рабочих местах должностных лиц области.

Вас также могут заинтересовать новости: