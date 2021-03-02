Двух парней остановила группа лиц и начала бить, требуя признаться в угоне автомобиля. Полицейский, прибывший на место происшествия, угрожал потерпевшим оружием.

В Житомирской области полицейскому и еще двум лицам сообщено о подозрении по факту пыток юношей.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что полицейскому одного из отделов Главного управления Нацполиции в Житомирской области и двум лицам сообщено о подозрении по фактам пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

По данным следствия, в январе 2021 года двух парней, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их избивать руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от ребят признаться в угоне автомобиля и сообщить о том, где он находится.

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«Впоследствии на место происшествия прибыл автомобиль патрульной полиции. Однако, полицейский вместо оказания помощи юношам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения относительно угона автомобиля. После этого правоохранитель ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Хмельницкий.

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Автор: Светлана Макринская