В Житомирской области полицейскому и еще двум лицам сообщено о подозрении по факту пыток юношей.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что полицейскому одного из отделов Главного управления Нацполиции в Житомирской области и двум лицам сообщено о подозрении по фактам пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
По данным следствия, в январе 2021 года двух парней, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала их избивать руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от ребят признаться в угоне автомобиля и сообщить о том, где он находится.
Читайте такжеПытки в отделении полиции Николаева: подозреваемых стало больше
«Впоследствии на место происшествия прибыл автомобиль патрульной полиции. Однако, полицейский вместо оказания помощи юношам, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из них, требуя предоставить сведения относительно угона автомобиля. После этого правоохранитель ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Хмельницкий.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве на взятке задержали троих полицейских (фото)
- В Одесской области при получении взятки попался полицейский
- В Киеве полицейский требовал 10 тысяч долларов за закрытие уголовного дела (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram