Пьяным влетел в толпу: суд освободил из-под стражи скандального экс-главу Броварского РОА

Во время судебного заседания подозреваемый свою вину в содеянном признал и обещает компенсировать расходы потерпевшим за лечение.

Броварской горрайонный суд освободил из-под стражи экс-руководителя Броварской РГА Владимира Майбоженко, подозреваемого в ДТП с четырьмя пострадавшими.

Как сообщил местный Telegram-канал, соответствующее решение суд принял 4 сентября на подготовительном заседании по делу.

Отмечается, что во время судебного заседания подозреваемый свою вину в содеянном признал и отметил, что компенсировал средства на лечение двум из четырех пострадавших.

Видео дня

"В свою очередь сторона потерпевших мамы и дочери отмечают, что в течение 5 месяцев никаких средств возмещено не было, а со стороны обвиняемого звучали только обещания. И добавляют, что все лечение и реабилитацию оплачивали сами", - пишет издание.

Однако, Майбоженко апеллировал тем, что сейчас он безработный пенсионер, поэтому получает только пенсию.

Экс-глава РВА просил освобождения из-под стражи для полного возмещения средств на лечение и реабилитацию пострадавших. Впрочем отметил, что извинения у пострадавших не просил, поскольку это может считаться давлением.

В конце концов судья Броварского горрайонного суда обязала освободить Майбоженко из-под стражи под личное обязательство.

ДТП в Броварах с участием Майбоженко

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Броварах автомобиль сбил четырех пешеходов. Впоследствии стало известно, что за рулем был председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко. По информации свидетелей, он не остановил машину, когда был красный сигнал светофора. Впоследствии проверка на драгере показала, что в крови чиновника было 2,31 промилле алкоголя (норма - 0,2).

Среди пострадавших есть двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет и 32-летняя женщина с двухлетней дочерью. У ребенка после проведения предварительного обследования, в частности, обнаружили перелом плечевой кости.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения).

27 апреля стало известно, что Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в совершении ДТП Майбоженко. Суд поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Майбоженко под стражу до 24 июня без возможности внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: