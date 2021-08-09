В соцсетях тем временем бурно спорят, кто виноват в трагедии.

Очевидица несчастного случая в аквапарке Happy Day в Днепре, где умер 9-летний ребенок, рассказала подробности произошедшего.

Рассказ девушки опубликовал местный сайт "Наше місто".

Инцидент произошел вечером 8 августа. По словам девушки, взрослые, которые были с ребенком, запрещали ему лезть в воду, но в какой-то момент мальчик не послушался и прыгнул в бассейн.

"Изначально было понятно, что мальчик особенный, с проблемами со здоровьем. Он не умел плавать. Я пока была в бассейне, обратила на него внимание, – отметила жительница Днепра. – Почему они не были с ним возле детского бассейна, я не знаю. И потом случается трагедия. Я с друзьями в это время нахожусь в воде, а мой друг видит все происходящее. Пока мать отлучилась на несколько минут, ребенок прыгнул в бассейн головой вниз и всплыл спиной кверху буквально в течение 40 секунд, никаких барахтаний в воде не было".

Читайте такжеПропавшую на вечеринке под Харьковом девушку нашли мертвой (фото)По ее словам, до приезда медиков первую помощь мальчику оказывали сотрудник аквапарка и некоторые отдыхающие.

"Инструктор аквапарка сбросил с себя рацию, полетел в воду и вытащил его. Он уже был с синим лицом. Потом люди рядом начали делать сердечно-легочную реанимацию и вызвали "скорую". Это длилось минут 15, пока приехала "скорая". На протяжении этого времени пульса у него не было. Минут 40 длилась реанимация, но мальчика спасти не удалось", – добавила девушка.

В соцсетях тем временем бурно обсуждают трагический случай. Некоторые пользователи, ссылаясь на очевидцев, указывают, что родители мальчика были пьяны. Другие за них заступаются:

"У меня в это время там были знакомые, родители были пьяны", "И мама мальчика отвлеклась ненадолго. Это насколько "ненадолго" чтобы забыть о ребенке?", "Обвинять мать без доказательств, это неправильно".

Автор: Катерина Шварц