Водолазы ГСЧС достали тело мужчины.

В Золотоношском районе Черкасской области водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали тело рыбака, который провалился на льду.

Об этом сообщает ГСЧС на своем сайте.

Согласно сообщению, 12 января в Центр управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на реке Днепр возле села Кедина Гора (Черкасская область) под лед провалился человек.

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На место происшествия прибыли специалисты отделения поисковых водолазно-спасательных работ Аварийно-спасательного отряда спецназначения, которые достали тело погибшего и транспортировали на берег.

Как сообщал УНИАН, ранее спасатели рассказали как извлекают неудачников из водяной ловушки, а также дали жизненно важные советы, что делать, если все-таки вы провалились под лед, и как это предотвратить.

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