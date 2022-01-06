Семья вышла на прогулку по озеру в Бучанском парке.

На Киевщине в городе Буча, заметили целую семью, которая гуляла по озеру в парке.

Соответствующую фотографию опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

"Кайф, на улице + 7, а они всей семьей по льду ходят в Бучанском парке", - возмутились в сети.

Читайте такжеВ Кропивницком врач спас школьницу из-подо льда (фото)В посте отметили, что такие прогулки очень опасны.

На опубликованном фото видно, как семья вышла на лед: оба родителя взяли на прогулку троих детей и детскую коляску.

Напомним, ранее в Киеве мужчина спас девушку из-под льда. Спасателям не удалось пообщаться с мужчиной: он отметил, что героическим свой поступок не считает.

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