Зима - это пора для любителей прогулок по льду.

Каждый год, несмотря на все предупреждения, люди беззаботно выходят на тонкий лед и часто таких смельчаков приходится извлекать из воды спасателям.

Об этом рассказывается в сюжете 2+2.

Зима - это пора для любителей прогулок по льду. Однако такое занятие очень опасно, если лед еще слишком тонкий.

"Лед, который кажется достаточно безопасным и имеет толщину 10-15 см у берега, может быть совсем другой на быстрине. И это достаточно серьезная опасность", - пояснил начальник ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Андрей Даник.

Только за последний месяц 2021 года обманчивый лед унес жизни более трех десятков человек, а спасли из воды – еще больше "смельчаков".

Спасатели рассказали, как извлекают неудачников из водяной ловушки, а также дали жизненно важные советы, что делать, если все-таки вы провалились под лед.

Чтобы выбраться из воды, нужно помнить несколько правил: необходимо упереться локтями в лед, вытащить себя на лед, а дальше осторожно ползти по нему до безопасного места.

Рыбакам же, которые часто выходят на лед, необходимо иметь при себе специальный спасательный набор.

Также отмечается, что запрещено проверять прочность наледи ударами ног, нужно избегать участков льда с большим слоем снега и места с большим количеством растений.

Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе Киева на территории Русановки на канале пес провалился под лед, его бросился спасать и мальчик сам оказался в воде.