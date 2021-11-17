В городе, который контролируют боевики "ДНР", украдены деревья, высаженные в начале ноября.

В захваченной боевиками "ДНР" Горловке Донецкой области украли альпийские ели, которые были частью альпийской горки.

Ели высадили на клумбе в центре города – на бульваре Димитрова, в начале ноября, их украли в ночь на 15 число, сообщили псевдовласти.

Альпийская горка простояла в городе в первозданном виде только неделю.

Альпийскую горку на бульваре Димитрова на клумбе сделали в начале ноября, в частности, высадили карликовые ели, можжевельник и барбарис.

Ранее стало известно, что в Киевском районе подконтрольного боевикам "ДНР" Донецка местные "муравьи" медленно разбирают здания, которые пустуют.

Напомним, пророссийские боевики захватили часть Донецкой и Луганской области весной 2014 года и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись войска Российской Федерации.

Власти Украины начали бороться с боевиками – стартовала антитеррористическая операция. После АТО на Донбассе началась операция Объединенных сил.

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Автор: Екатерина Присяжнюк