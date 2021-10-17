В Киевском районе захваченного боевиками "ДНР" Донецка местные "муравьи" медленно разбирают здания, которые пустуют.
Город, который был бизнес-центром Украины, превращается в гетто, сообщил Telegram-канал "donetchanyn".
На канале отмечается, что в то же время боевикам "есть чем гордиться" – в субботу, 16 октября, в Донецке открыли памятник уничтоженному командиру банды "Спарта" Арсену Павлову ("Моторола").
Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин в Telegram написал, что на донецкой площади, названной в честь Павлова, открыли закладной камень, на месте которого появится монумент ликвидированному боевики.
Площадь, названная в честь "Моторолы", находится в Киевском районе Донецка.
Напомним, боевики "ДНР" захватили Донецк весной 2014 года.
Арсен Павлов был ликвидирован вечером 16 октября 2016 года – "Моторолу" подорвали в лифте.
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