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В оккупированной Горловке боевик изнасиловал и зверски убил девушку

12:30, 02 июня 2020
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

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По его словам, боевик 1 июня случайно встретил девушку на улице, после чего начал приставать к ней. Когда жертва начала убегать, он догнал ее возле гаражей, повалил на землю и изнасиловал.

После этого преступник жестоко убил жертву и скрылся с места преступления.

Оккупанты начали поиски преступника, но по состоянию на утро 2 июня его так и не удалось найти.

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