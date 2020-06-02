В оккупированной Горловке боевик изнасиловал и зверски убил девушку

Преступник до сих пор не задержан.

1 июня на территории оккупированной Горловки вооруженный боевик "3 ОМСБр" изнасиловал девушку, после чего убил ее.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

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По его словам, боевик 1 июня случайно встретил девушку на улице, после чего начал приставать к ней. Когда жертва начала убегать, он догнал ее возле гаражей, повалил на землю и изнасиловал.

После этого преступник жестоко убил жертву и скрылся с места преступления.

Оккупанты начали поиски преступника, но по состоянию на утро 2 июня его так и не удалось найти.

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