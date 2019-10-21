В оккупированной Горловке в результате пожара погибли три ребенка

Погибли дети в возрасте 3, 5 и 6 лет.

В неподконтрольной украинской власти Горловке в результате пожара в ночь на 21 октября погибли трое детей.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Читайте такжеПод Киевом нашли тело загадочно исчезнувшей молодой матери (фото)

Отмечается, что возгорание произошло в Калининском районе по улице Кориневского, 8/1 около полуночи. В результате пожара погибли дети в возрасте 3, 5 и 6 лет.

Причины возгорания уточняются.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе годовалая девочка попала в больницу после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши.