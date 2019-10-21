В оккупированной Горловке в результате пожара погибли три ребенка
09:25, 21 октября 2019Происшествия
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Погибли дети в возрасте 3, 5 и 6 лет.
Дети стали жертвами пожара в Горловке / фото facebook.com/MNS.GOV.UA
В неподконтрольной украинской власти Горловке в результате пожара в ночь на 21 октября погибли трое детей.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
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Отмечается, что возгорание произошло в Калининском районе по улице Кориневского, 8/1 около полуночи. В результате пожара погибли дети в возрасте 3, 5 и 6 лет.
Причины возгорания уточняются.
Как сообщал УНИАН, в Севастополе годовалая девочка попала в больницу после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши.
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