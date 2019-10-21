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В оккупированной Горловке в результате пожара погибли три ребенка

09:25, 21 октября 2019
Происшествия
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Дети стали жертвами пожара в Горловке / фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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Отмечается, что возгорание произошло в Калининском районе по улице Кориневского, 8/1 около полуночи. В результате пожара погибли дети в возрасте 3, 5 и 6 лет.

Причины возгорания уточняются.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе годовалая девочка попала в больницу после того, как мать перепутала воду и кислоту во время приготовления каши.

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Теги: #пожар#Горловка