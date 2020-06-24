В Киеве снова "прорвало" мост Патона (видео)

Это уже не первая авария на киевском мосту, последняя произошла 3 марта.

На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу. Поток горячей воды хлынул в Днепр.

Видео опубликовало столичное издание dtp.kiev.ua.

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По словам очевидицы, которая и сняла на камеру инцидент, коммунальщики знают о событии, «но никто не едет». За полчаса поток усилился вдвое.

Как сообщал УНИАН, в последний раз авария на киевском мосту произошла 3 марта. Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.

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