В Киеве снова "прорвало" мост Патона (видео)
20:51, 24 июня 2020Происшествия
251 0
Это уже не первая авария на киевском мосту, последняя произошла 3 марта.
На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу. Поток горячей воды хлынул в Днепр.
Видео опубликовало столичное издание dtp.kiev.ua.
Читайте такжеВ частном доме в Днепре нашли четыре трупа - СМИ
По словам очевидицы, которая и сняла на камеру инцидент, коммунальщики знают о событии, «но никто не едет». За полчаса поток усилился вдвое.
Как сообщал УНИАН, в последний раз авария на киевском мосту произошла 3 марта. Тогда около 200 домов на Русановке и Березняках-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter