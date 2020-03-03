Кипяток в Днепр: в Киеве "прорвало" мост Патона (видео)
15:53, 03 марта 2020Происшествия
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В КГГА сообщили о прорыве теплотрассы.
С моста полился кипяток / скриншот
В Киеве произошла чрезвычайная ситуация на мосту Патона через Днепр - в реку внезапно полилась горячая вода.
Соответствующие видео публикуют в соцсетях столичные пользователи.
Позже инцидент прокомментировали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщив о прорыве теплотрассы на мосту.
"На место выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в декабре на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия. Позже проезд транспорта по сооружению был ограничен.
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