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Кипяток в Днепр: в Киеве "прорвало" мост Патона (видео)

15:53, 03 марта 2020
Происшествия
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С моста полился кипяток / скриншот

Соответствующие видео публикуют в соцсетях столичные пользователи.

Позже инцидент прокомментировали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщив о прорыве теплотрассы на мосту.

"На место выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия. Позже проезд транспорта по сооружению был ограничен.

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