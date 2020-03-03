Кипяток в Днепр: в Киеве "прорвало" мост Патона (видео)

В КГГА сообщили о прорыве теплотрассы.

В Киеве произошла чрезвычайная ситуация на мосту Патона через Днепр - в реку внезапно полилась горячая вода.

Соответствующие видео публикуют в соцсетях столичные пользователи.

Позже инцидент прокомментировали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщив о прорыве теплотрассы на мосту.

"На место выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия. Позже проезд транспорта по сооружению был ограничен.