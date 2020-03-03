Прорыв на мосту Патона в Киеве: без тепла и воды остались около 200 домов (видео)

На мосту имени Патона произошло повреждение магистрального трубопровода. Ремонтные работы планируется завершить завтра до конца дня.

В Киеве жители около 200 домов на Русановке и Березняках из-за повреждения трубопровода остались без тепла и горячей воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня в 14:40 произошло повреждение с утечкой воды магистрального трубопровода на мосту имени Патона.

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В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» сообщили, что аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения.

Ремонтные работы планируется завершить завтра до конца дня. В настоящее время без централизованного отопления и горячего водоснабжения останутся около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

Диаметр трубопровода - 600 мм. Год ввода в эксплуатацию - 1962.

Движение транспорта по мосту на время ремонтных работ не ограничивается.

Как сообщал УНИАН, журналисты узнали, что до 80% подземных теплотрасс столицы сегодня в критическом состоянии и требуют немедленного ремонта. Изношенная инфраструктура создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.