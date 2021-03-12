Из-за обвала автомобиль получил существенные повреждения / скриншот из видео
Во Львове на стоящий в пробке на узкой улочке, обвалились куски фасада здания.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 12 марта.
Момент падения зафиксировала камера наблюдения. Удар был такой силы, что проломило панорамную крышу машины. Также повреждено лобовое стекло, капот и фары. Внутри был лишь водитель.
Новости Украины: во Львове на автомобиль рухнули куски фасада здания
К счастью, человек не пострадал. Как и двое прохожих, которые как раз шли мимо по тротуару в данный момент. Автомобилист вызвал полицию и зафиксировал повреждения машины
Главные новости Украины и мира на утро 12 марта
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