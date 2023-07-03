Мужчина при захватчиках патрулировал улицы и охранял помещения, которые присвоил враг.

Малиновский районный суд Одессы приговорил к восьми годам тюрьмы коллаборанта, работавшего на захватчиков в оккупированном Херсоне. Приговор вынесли сегодня, 3 июля.

Мужчина признан виновным по части 7 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. Коллаборант добровольно работал в так называемом правоохранительном органе, который россияне создали в Херсоне, когда он был оккупирован.

"Установлено, что в августе 2022 года фигурант согласился на предложение, поступившее от российских военнослужащих и представителей спецслужб РФ. В частности, он добровольно занял должность "полицейского второго отделения 2-го взвода первой роты "патрульно-постовой службы в оккупированном Херсоне", - рассказали в пресс-службе суда

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В обязанности предателя входило патрулирование города и охрана помещений, которые были захвачены и использовались Вооруженными силами РФ по своему усмотрению. По данным пресс-службы, мужчина свою вину признал полностью.

Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и 15 лет лишения права занимать определенные должности. В частности, в правоохранительных органах и государственных органах власти.

Предатели в Украине - последние новости

Сегодня стало известно, что подозрение сообщено жителю Черкасс, который за 6 тысяч гривен передал захватчикам координаты украинских войск и систем ПВО.

По данным следствия, с мая он находился на связи с представителем российских спецслужб с помощью одного из мессенджеров. Предатель "слил" данные о расположении воинских частей, техники ВСУ и тому подобное. Сейчас он под стражей.

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