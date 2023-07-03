С Одессой русского поэта, жившего в 19 веке, связывают времена ссылки, ставшие для него очень плодотворными.

В центре Одессы неизвестные разрисовали черной краской памятную табличку русскому поэту Александру Пушкину. Соответствующее сообщение и видео "акции" распространил активист Демьян Ганул.

"В Одессе "правая молодежь" с четкой активной позицией привела в порядок табличку русскому писателю Пушкину. Украина имеет своих поэтов и они должны жить в памяти одесситов, а не какое - то руснявое дерьмо которым манипулирует Россия", - написал он в Facebook.

Ганул отмечает, что враг всегда акцентирует внимание на общем прошлом: о том, что мы "один народ", потому что у нас "одни поэты" и тому подобное. Активист подчеркивает, что это - лишь пропаганда, манипуляция сознанием людей.

На видео, которое сейчас тиражируют соцсети, зафиксировано, как какой-то мужчина разрисовывает мемориальную табличку установленную на стене здания литературно-мемориальный музея А. С. Пушкина, который расположен уже много лет на одноименной улице (исторический центр города).

Кто такой Пушкин

Александр Пушкин (годы жизни 1799-1837) - русский поэт, публицист, прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и др.

Литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина-Одесский литературно-мемориальный музей, открытый для посетителей 18 июня 1961 года. Является филиалом Одесского государственного литературного музея.

Экспозиция посвящена периоду жизни и творчества в 1823-1824 годах Пушкина в ссылке в Одессе. В 20 – е годы XIX века в доме № 13 по улице Итальянской (сейчас - Пушкинская) был отель Hotel du Nord. По приезде в Одессу 3 июля 1823 года, поэт останавливался в нем на некоторое время.

Находясь в ссылке всего в течение тринадцати месяцев Пушкин создал в Одессе тридцать лирических стихов, поэму "цыгане", завершил работу над "Бахчисарайским фонтаном" и тому подобное.

Улицу в Одессе, на которой жил поэт, в 1880 году была переименована в Пушкинскую, на стене установлена мемориальная табличка.

В прошлом году в городе Ананьев Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как сообщили в пресс-службе Ананьевской городской территориальной общины, бюст демонтировали согласно распоряжению Ананьевского городского головы. Работы выполнили работники КП "Город-сервис". На постаменте видны следы красной краски и надпись "Долой русификации!".

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