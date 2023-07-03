По данным следствия, мужчина за деньги действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины.

Сообщено о подозрении жителю Черкасс, который за 6 тыс. грн слил российским оккупантам точные координаты украинских войск и систем ПВО.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, мужчина за деньги действовал в пользу государства-агрессора, нанося ущерб обороноспособности Украины.

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"С мая 2023 года он находился на связи с представителем российских спецслужб с помощью одного из мессенджеров. Передавал ему данные о местах расположения воинских частей, личного состава и техники Вооруженных сил Украины, а также систем противовоздушной обороны на территории Черкасской области", - говорится в сообщении.

В офисе генпрокурра добавили, что к каждому сообщению предатель добавлял скриншоты карт в программе Google Maps с точными координатами.

Следствие задокументировало, что за проделанную "работу" подозреваемый успел получить от врага около 6 тыс. грн.

Сейчас по ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Предатели в Украине

Во время войны СБУ активно ловит предателей Украины, которые за деньги или от любви к "русскому миру" сливают оккупантам важную информацию. Так, 3 июня суд вынес приговор предателю, который шпионил за позициями противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников в Черкасской области. Российский агент проведет за решеткой 15 лет.

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