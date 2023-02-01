ГБР предотвратило диверсию на Кураховской теплоэлектростанции.

Государственное бюро расследований предотвратило диверсию на Кураховской тепловой электростанции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР в ходе специальной операции предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-правоохранитель из Донецкой области вместе со своим сообщником", - говорится в сообщении.

В частности установлено, что после захвата российскими оккупантами части Донецкой области чиновник одного из правоохранительных органов региона начал работать на врага.

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"Поддерживая идею "русского мира", фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он заблаговременно спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном тайнике недалеко от ТЭС, но на территории, которая подконтрольна Украине. А осуществить взрыв на "объекте" должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через социальные мессенджеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи ГБР установили факт подготовки диверсии в рамках расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, который проводил фильтрационные мероприятия на одном из блок-постов временно оккупированной территории Донецкой области. Работая на оккупантов, он проверял машины и искал среди водителей и пассажиров людей, которые имеют принадлежность к правоохранительным органам или военнослужащим ВСУ и сотрудничают с государственными органами власти Украины.

Так, работники ГБР разоблачили его намерения по диверсии, установили место нахождение тайника и предотвратили теракт.

Сообщается, что экс-правоохранителю заочно сообщено о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В настоящее время работники ГБР разыскивают сообщника подозреваемого. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера сало СБУ задержала "агентов проникновения" ФСБ России, которые "сливали" врагу позиции ВСУ и вербовали новых информаторов.

Всего с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила в Украине более 600 российских агентов и шпионов.

Напомним, Верховная Рада приняла закон Об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

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