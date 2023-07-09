Сначала были госпитализированы двое пострадавших, но позже еще одного забрала скорая.

На левом берегу Киева вспыхнул пожар на АЗС. Сейчас известно о трех пострадавших.

Сначала в ГСЧС сообщили, что в Киеве пожарные ликвидируют пожар на АЗС.

"Сейчас к тушению привлечено 30 человек личного состава и 5 единиц техники", - отмечается в сообщении Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

В патрульной полиции Киева сообщили, что из-за пожара на АЗС перекрыто движение на Броварском проспекте от улицы Братиславской до улицы Строителей. На данном участке патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения.

Обновлено 16:44. Как позже сообщил Кличко, пожар на АЗС ликвидирован.

"Огонь бушевал на площади 1500 м кв. Спасатели продолжают разведку помещений. Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому молодому - 17 лет", - отметил мэр города.

Пожары в Киеве и области - последние новости

16 марта 2023 года около 6:00 в городе Борисполь Киевской области вспыхнул пожар. Загорелась автозаправочная станция. Вероятно, пожар произошел из-за возгорания бензовоза.

9 мая в Соломенском районе столицы Украины возник серьезный пожар. По словам спасателей, пожар вспыхнул утром на территории недостроенного дома на вулуке Новополева, 2. в ГСЧС добавили, что на площади около 70-100 кв. метров горел пенопласт.

15 мая пожарные боролись с огнем под Киевом. На территории лесничества в Вышгородском районе горела лесная подстилка на площади 5 га.

Вас также могут заинтересовать новости: