На месте возгорания работают представители ГСЧС и лесничества.

Под Киевом горит лесная подстилка на площади 5 га, речь идет о территории лесничества в Вышгородском районе.

Такую информацию предоставили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Киевской области. "Предварительно, горит лесная подстилка на площади 5 га. На месте работают представители ГСЧС и лесничества", - сказали в пресс-службе.

Недавно в соцсетях начали распространять видео пожара под Киевом. Жители столичных микрорайонов Виноградарь и Оболонь отмечали, что видят пожар из окон своих домов.

Видео дня

Стоит отметить, что в Киеве и области 16-18 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Интересные новости Киева - сегодня это стоит знать

9 мая сообщалось, что в Соломенском районе столицы Украины возник серьезный пожар - в небо поднимался высокий столб черного дыма.

Позже спасатели сообщили, что пожар произошел утром на территории недостроенного дома, который расположен по адресу ул. Новополевая, 2. В результате пожара никто не пострадал и не погиб. В ГСЧС добавили, что на площади около 70-100 кв. метров горел пенопласт. Пожар быстро погасили.

Вас также могут заинтересовать новости: