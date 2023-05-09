Пожар в Киеве произошел в Соломенском районе.

В Соломенском районе Киева возник серьезный пожар, в небо поднимался высокий столб черного дыма.

Пожар в Киеве возник в районе Караваевых Дач, сначала сообщалось, что горит новостройка или недостроенный дом, говорится в Telegram-канале "Киев Оперативный". Позже стало известно, что пожар начался в одном из жилых комплексов.

"Что-то серьезно дымит и пылает в районе Караваевых Дач... UPD: пылает в ЖК Family & Friends, что на Полевой, 2а. Что-то в них там или временная ТП (распределительный электрощит) или еще что-то", - говорится в сообщении.

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