Мужчина будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

На Днепропетровщине Софиевский районный суд 9 июля арестовал подозреваемого в покушении на убийство двухлетнего мальчика.

Мужчина будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога, сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

"Ему грозит пожизненное наказание за покушение на умышленное убийство и незаконное лишение свободы или похищение человека. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Мужчина перерезал горло 2-летнему мальчику

Мужчина из мести бывшей возлюбленной порезал ее двухлетнего сына. За жизнь ребенка борются врачи. Мужчина связал детей и нанес мальчику несколько ножевых ранений в разные части тела, после чего скрылся.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софиевском районе поселка, где произошло преступление.

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Автор: Олег Давыгора