Злоумышленник прятался на чердаке одного из заброшенных домов в том же поселке, где и произошло преступление.

В Днепропетровской области задержали мужчину, который ножом порезал двухлетнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софиевском районе поселка, где произошло преступление.

"На поиски нападавшего был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции. Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. Благодаря слаженным действиям правоохранителей в течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка", - сказано в сообщении.

Задержанного зовут Сергей Федотов, он 1993 года рождения. Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Сообщается, что по данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) и по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина перерезал горло 2-летнему мальчику

7 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том что бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2-х и 7 лет, и угрожает им расправой. В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик. Злоумышленник причинил ребенку резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Сейчас ребенок находится в больнице.

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Автор: Олег Давыгора