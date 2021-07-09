В суде мужчина не смог объяснить свой поступок, но признался, что по привычке украл 700 грн и телефон.

Мужчина, который под Кривым Рогом порезал двухлетнего сына своей бывшей возлюбленной, требовал у нее денег. 28-летний Сергей Федотов хотел уехать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным следователей, Федотов пришел в дом, где были дети его бывшей возлюбленной, в момент, когда бабушка вышла в магазин. Он связал двухлетнего Мишу и семилетнюю Вику скотчем, потом позвонил их матери и требовал от нее возобновить их отношения. После чего стал угрожать убийством детей и требовать денег.

"Когда мы говорили по телефону в тот момент, дети себя вели себя спокойно, никто не кричал и не плакал. А когда он уже начал меня шантажировать, я уже слышала плач дочери, и услышала звук скотча, когда он их связывал. Говорит Вике: "Руки давай сюда. Больно не будет ". Она потом мне рассказала, что он и рот ей закрывал. Она рассказала, что падала перед ним на колени и просила, чтобы он их не трогал и ничего им не сделал. В тот момент ей позвонила бабушка. Он спросил, кто звонит, на что ребенок ответил, что бабушка. Он выхватил у нее телефон и сбросил вызов. Вика мне рассказала, что дала ему пароль от телефона, потому что у него в руках был нож", - рассказала мама пострадавших детей Марина Петрухина.

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После этого Федотов начал издеваться над двухлетним Мишей.

"Ребенок был связан. Он просто тыкал ножом и говорил: "Ты какой смертью хочешь умереть быстрой или медленной?". Он сказал малой: "Я тебя отпускаю и даю шанс на жизнь". Вика рассказала: "Я спряталась под кровать и услышала, как Миша плачет". Она смогла выбраться через окно, выбежала в соседний двор, где увидела бабушку. Подбежала к бабушке и сказала, там Миша плачет весь в крови. Когда бабушка зашла в дом, он просто стонал", - объяснила мама детей.

На данный момент мальчик находится в реанимации в коме, его состояние очень тяжелое. У него множественные колото-резанные раны и большая потеря крови.

Сергею Федотову Софиевский суд 8 июля должен избрать меру пресечения. Его доставили на заседание в шлеме и бронежилете под конвоем, чтобы уберечь от расправы возмущенных односельчан и родственников.

В суде Федотов не смог объяснить свой поступок, но рассказал, что после расправы над ребенком обыскал дом, украл 700 гривен и мобильный телефон. По его словам, он это сделал по привычке, потому что ранее неоднократно был судим за грабежи.

"Эту картину до сих пор вижу перед глазами, но объяснить сам поступок я не могу, что меня толкнуло на это. Я не отказываюсь от того, что я так сделал. Я его убить не хотел. Мне ничего не помешало бы полностью, весь нож в него втолкнуть", - заявил Федотов.

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По словам матери детей, она представить не могла, что возлюбленный, с которым она прожила полтора года, мог так поступить с детьми.

"Хотел, чтобы я вернулась. Говорит: "Я тебя люблю". Угрожал, говорил, что, если ты отключишь, я включу газ, или порежу. Условия ставит: "Мне нужны деньги, чтобы поехать. Сколько ты платишь за жизнь своих детей?", - рассказала шокированная женщина.

Мужчине инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса - покушение на убийство ребенка с особой жестокостью, незаконное лишение свободы, вымогательство и похищение имущества. Ему грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители объявили в розыск мужчину, который из мести бывшей возлюбленной изрезал ее двухлетнего сына. За жизнь ребенка борются врачи. Мужчина связал детей и нанес им несколько ножевых ранений в различные части тела, после чего скрылся.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. Он скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в Софиевском районе поселка, где произошло преступление.

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Автор: Анастасия Горбачева