В мире набирает популярность новый способ угона авто.

Преступники взяли на вооружение устройство от Apple, предназначенное для поиска вещей, и с его помощью угоняют машины.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

Читайте такжеВодитель Infiniti хотел запутать следователей – звонил на "102" из-за якобы угона авто после ДТПМаячок, разработанный Apple как устройство для поиска ключей и других вещей, грабители используют для отслеживания автомобилей, которые планируют похитить.

Для этого AirTag крепят в незаметное место (под люк бензобака, стеклоочистители, розетки для прицепов и тому подобное) и отслеживают его передвижение в реальном времени через смартфон.

Такое отслеживание позволяет ворам сформировать график передвижений владельца авто и подобрать наиболее удачные место и время для угона. Обычно кража происходит возле домов владельцев авто или на больших парковках.

За границей пока фиксируют единичные случаи применение такой схемы. Но правоохранители ожидают, что схема станет популярной.

Чтобы обезопасить себя, водителям советуют проверять свое авто перед тем, как оставлять его.

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