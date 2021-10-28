Парня арестовали на 60 суток без права внесения залога.

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, совершивший смертельную аварию в Харькове в ночь на 27 октября, не растерялся и после преступления сразу заявил о якобы угоне автомобиля.

Об этом рассказал представитель прокурора на судебном заседании 28 октября, цитирует Newsroom.

Представитель прокурора подтвердил, что в ночь на 27 октября в полицию поступил звонок об угоне автомобиля Infiniti.

По данным обвинения, Николай Харьковский после наезда на пешеходов прибыл в городскую больницу, назвавшись именем другого человека и сообщив чужой домашний адрес.

Читайте такжеВ Харькове прошел суд над 16-летним виновником кровавого ДТП Николаем Харьковским (видео)Парень воспользовался моментом и совершил вызов на "102" из помещения туалета медучреждения. Таким образом, парень хотел ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.

После этого Харьковский пытался покинуть здание больницы, однако был задержан сотрудниками полиции.

Правоохранители открыли против водителя Infiniti еще одно дело – по статье о предоставлении заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

По решению суда, Харьковского арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Смертельное ДТП в Харькове: что известно

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Автор: Виолетта Орлова