Преступники метят машины в общественных местах, чтобы ночью найти их по GPS и незаметно взломать.

В Канаде угонщики дорогих авто всё чаще используют Apple AirTag.

Об этом написали несколько зарубежных СМИ, в том числе MacRumors и Tom’s Guide, передает ixbt.com.

О тревожной тенденции сообщает полиция региона Йорк в официальном объявлении. Как выяснили следователи, злоумышленники придумали новый метод для отслеживания автомобилей, которые можно выгодно продать. Они находят интересующую модель в публичном месте, таком как парковка торгового центра, и прячут AirTag в незаметном месте, например, внутри бампера или радиатора. Ночью машину находят по сигналу устройства, вламываются внутрь и подключают специальное электронное устройство к порту для диагностики, чтобы перепрограммировать настройки ключей и завести двигатель.

"Именно эти устройства для маркировки с технологией GPS и Bluetooth они устанавливают на разные автомобили, которые хотят украсть. Используя iPhone, они всегда могут определить, где находится автомобиль. Они могут подождать и запланировать кражу, может быть, позже ночью, и они всегда получают информацию о том, где в данный момент находится этот автомобиль", - подчеркнул детектив Джефф МакКерчер.

С сентября в пригороде Торонто произошло как минимум пять подобных угонов, но правоохранители считают, что в будущем этот способ будет использоваться активнее.

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Самыми востребованными считаются кроссоверы Lexus, Toyota и Honda, а также грузовики Ford F-Series. Правоохранители посоветовали на ночь ставить автомобили в гаражи, блокировать рули и порты, а также регулярно проверять их на предмет неопознанных AirTag при помощи iPhone. Кроме того, владельцы могут оставлять в салоне свои метки, чтобы искать угнанный транспорт.

Отмечается, что полиция не упомянула Apple напрямую, однако изображения и описание устройств прямо указывают на AirTag. Метки начинают издавать сигналы, если долго находятся вдали от привязанного к ним смартфона, однако этого времени вполне хватает для кражи.

Напомним, весной 2021 года Apple представила маленькие круглые метки AirTags, которые подсоединяются к приложению Apple Find My и помогают искать утерянные вещи. Устройство сделано из нержавеющей стали, водонепроницаемого материала; он оснащен встроенным динамиком. AirTags помогают искать ключи, кошельки, ноутбуки и даже автомобили. Но вряд ли Apple могла подумать, что эти метки будут активно использовать угонщики автомобилей.

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Автор: Виктория Гордиенко