Под Киевом из-под стражи Ирпенского городского суда сбежал злоумышленник, которого подозревают в ограблении женщин.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, беглецом является уроженец Азербайджана, Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы, 1973 года рождения.
Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные брюки.
В полиции призывают всех, кто имеет информацию о месте нахождения данного гражданина немедленно сообщать по номеру телефона (04597) 613 35 или на спецлинию "102".
"Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области. Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание "Сегодня", правоохранители в пределах районов поиска выставили контрольно-пропускные пункты.
Читайте такжеВ Киеве неадекват громил банкомат и ударил прохожего: инцидент попал на видео
В частности, такие КПП с автоматчиками, появились в Вышгороде. А в Буче вооруженные правоохранители проверяют каждый автомобиль, который выезжает из города.
"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидание, а потом грабил. Сегодня над ним должен был быть суд, а ему удалось сбежать из судебного зала", - сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.
Как мужчине удалось скрыться из зала суда устанавливают сотрудники полиции.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Харькове подсудимый пытался сделать себе "харакири" в зале суда (фото)
- В Одессе мужчина, угрожавший взорвать в суде гранату, мог получить боеприпас в пакете с едой - полиция
- В Одесской области задержали "смотрящего" из санкционного списка СНБО, который сбежал из суда
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram