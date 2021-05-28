Как мужчине удалось скрыться из зала суда устанавливают сотрудники полиции.

Под Киевом из-под стражи Ирпенского городского суда сбежал злоумышленник, которого подозревают в ограблении женщин.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, беглецом является уроженец Азербайджана, Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы, 1973 года рождения.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные брюки.

В полиции призывают всех, кто имеет информацию о месте нахождения данного гражданина немедленно сообщать по номеру телефона (04597) 613 35 или на спецлинию "102".

"Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области. Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание "Сегодня", правоохранители в пределах районов поиска выставили контрольно-пропускные пункты.

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В частности, такие КПП с автоматчиками, появились в Вышгороде. А в Буче вооруженные правоохранители проверяют каждый автомобиль, который выезжает из города.

"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидание, а потом грабил. Сегодня над ним должен был быть суд, а ему удалось сбежать из судебного зала", - сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

Как мужчине удалось скрыться из зала суда устанавливают сотрудники полиции.

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Автор: Александр Топчий