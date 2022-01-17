Работники к тому же пошли делать замечания ребенку.

В Киеве поход двух подруг в ресторан с ребенком закончился физическими травмами и испорченным настроением.

О неудачном походе в заведение рассказала руководитель департамента по связям с общественностью в "Эпицентр К" Юлия Чудновец.

Чудновец вместе с подругой и своей дочерью посетила ресторан Mirali Restaurant на улице Межигорской. Пол в заведении был настолько скользким, что обе женщины упали, и одна из них травмировалась после падения.

"На улице в этот день было мокро, так что еще на входе я сделала красивый балетный элемент на каблуках, удержавшись на ногах лишь схватившись за руку малой. ... А подружка решила "гульнуть по полной" и упала, сломав три передних зуба", - пишет Чудновец.

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Работники ресторана не только не извинились перед травмировавшейся женщиной, но и пошли делать замечания ребенку, чем довели его до слез.

"Моя Аля (ребенок Чудновец - УНИАН) устала и сдвинула два стула, чтобы лечь. Подошла официантка и попросила, чтобы я усадила ребенка на одном стуле. ... Официантка решила поговорить напрямую с малой. Аля села ровно. А когда ушла официантка - расплакалась", - пишет женщина.

После ресторан неоднократно контактировал с посетительницей - приглашали на ужин и извинялись за замечания ребенку.

С ситуацией со скользким полом ресторан так и не разобрался, хотя мог из-за этого получить судебный иск, акцентирует Чудновец.

"Денег не требую. У них есть время переложить плитку, пока еще кто-то не убился. ... И если бы на нашем месте был адвокат это закончилось бы иском, а не постом", - резюмировала она.

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