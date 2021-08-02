Правоохранители рассказали подробности задержания злоумышленников, грабивших иностранцев в столице.

Киевские правоохранители сообщили подробности задержания банды, которая грабили иностранцев в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции рассказали прокурор города Киева Олег Кипер, заместитель руководителя Печерской прокуратуры города Киева Дмитрий Ситар и начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.

По словам прокурора Киева, в преступную группу входило 10 человек. Ее возглавлял гражданин Израиля и России, имеющий вид на жительство в Украине. Он является владельцем кальянных, где происходили ограбления иностранцев. Всего преступная группировка ограбила около 150 иностранцев.

Читайте такжеВ Киеве задержали таксиста-иностранца, набросившегося с ножом на пассажира (фото)Кипер рассказал о схеме, по которой действовали преступники. К банде были привлечены также девушки, которые знакомились с иностранцами в социальной сети и приглашали в кальянные главы этой банды провести время вместе.

В этих заведениях иностранцам выставляли счета, которые иногда превышали настоящие в десять раз. Рекордная сумма, которую требовали и получили у иностранца, составляла 120 тысяч гривень, когда в реальности он потратил около 40-50 тысяч гривень.

Если же иностранцы отказывались платить завышенные суммы, их закрывали в подсобных помещениях, избивали, угрожали, забирали все деньги, а если у иностранцев не хватало рассчитаться со злоумышленниками, у них отбирали мобильные телефоны и золото, в отдельных случаях заставляя звонить родственникам за границу, чтобы те перечислили соответствующие суммы.

В свою очередь начальник Департамента миграционной полиции Пантелеев рассказал, что задержали преступную группировку в ночь на 1 августа непосредственно в одном из заведений, принадлежавших организатору этой группировки. Во время задержания было задокументировано, что участники группы завладели 82 тысячами гривень двух посетителей-иностранцев.

Также он добавил, что в целом в течение июля ежедневный "заработок" злоумышленников составлял от 15 до 60 тысяч гривень.

Первый заместитель руководителя Печерской прокуратуры Ситар отметил, что все десять участников преступной группы нигде не работали, официально не имеют семей и детей, один из них ранее судим, а один является действующим работником патрульной полиции и достаточно долгое время находится на больничном.

По возрасту участники группы от 1980 до 2002 года рождения.

Прокурор Киева Кипер уточнил, что полицейский выполнял роль таксиста, подвозившего иностранцев в вышеуказанные заведения.

Читайте такжеВ Киеве пьяный водитель маршрутки возил пассажиров по городуТакже правоохранители сообщили, что поскольку преступников застали в момент совершения преступления, они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и прокуратура будет просить суд взять их под стражу. Всем десяти инкриминируются статьи 186 и 187 УК Украины — разбойное нападение и грабеж.

В то же время правоохранители не исключают, что подозрение будет объявлено и девушкам, заманивавшим иностранцев именно в эти развлекательные заведения.

За содеянное в случае доказательства вины в суде подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Дмитрий Хилюк