В Одессе злоумышленники похитили 20-летнего юношу и требовали за его освобождение 1 миллион долларов.
Об этом в Facebook сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
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По его словам, юношу в ночь с 23 на 24 марта похитили в Одессе. На взятом напрокат автомобиле потерпевшего вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире.
Свои условия похитители сообщили отцу парня по телефону – 1 млн долл. или сына он больше не увидит.
«Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и полиция Одесской области моментально включились в работу, за считанные часы вычислили злоумышленников и продумали оперативную комбинацию», - написал Клименко.
Сегодня в Одессе во время передачи части денег в размере 100 тыс. долл. задержали двух подозреваемых, примерно в это же время в арендованной квартире в центре столицы спецназовцы, оперативники и следователи задержали других злоумышленников.
«Четырех фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили. Правовая квалификация преступлений – вымогательство и похищение человека. Сейчас нам известно, что все похитители – выходцы из одной из стран Закавказья. Мы проверяем их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины», - написал Клименко.
По его словам, также задержан заказчик похищения.
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