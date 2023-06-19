Не только за черными археологами, но и за отдыхающими и рыбаками следят полицейские.

Поиски сокровищ - под запретом. На Днепропетровщине полицейские дежурят у обмелевших берегов Каховского водохранилища. Уже работает 18 патрулей и четыре наблюдательных пункта в Никопольском и Криворожском районах.

К таким шагам прибегли из-за опасности прогулок по смелевшему дну. Люди могут попасть под обстрел или же подорваться на неразорвавшихся боеприпасах, говорится в сюжете ТСН.

Пустыню, в которую превратились берега водохранилища, охраняет полицейский, но черных археологов пока не видно. У полицейских патрулей теперь после стремительного обмеления Каховского водохранилища дополнительная задача - охрана побережья и недопуск людей, которые пытаются осуществлять несанкционированные раскопки.

Прогулки, раскопки и даже фотосессии с детьми - как только начала спадать вода после теракта россиян на ГЭС, жители бросились исследовать дно. Искали сокровища с металлоискателями и щеголяли находками в соцсетях.

Старая посуда, оружие и домашние принадлежности, которые почти 70 лет прятала вода, - новые находки провоцировали все больше черных археологов пойти по дну, и это несмотря на опасность обстрелов и боеприпасы в иле под ногами.

Здесь когда-то были села, исчезнувшие под толщей воды во время возведения Каховской ГЭС. Давно затопленные дома и церкви свидетельствуют о трагических потерях во время советского строительства.

"Старые люди говорят, что когда затапливали село, всем сказали выйти из села. 19 человек не вышли, они погибли", - рассказывает историк Сергей Зарицкий.

Не только за черными археологами, но и за отдыхающими и рыбаками следят полицейские. Рыбу из Каховского водохранилища употреблять крайне опасно.

После подрыва Каховской ГЭС активизировались копатели-грабители

6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, это повлекло масштабную экологическую катастрофу, затоплен ряд населенных пунктов Херсонской области.

Как сообщал Минкульт, после подрыва Каховской ГЭС на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областей активизировались копатели-грабители, которые собирают ценные предметы с помощью металлодетекторов.

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