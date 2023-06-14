Они ищут ценные предметы с помощью металлодетекторов.

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС возникла угроза хищения археологического наследия Украины в регионе.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства культуры и информационной политики Украины. Как отмечается, воспользовавшись ситуацией в регионе активизировались копатели-грабители археологических объектов,

"Во времена создания Каховского водохранилища под его водами оказались археологические объекты разных периодов. Резкое падение уровня воды после подрыва дамбы и размывание берегов и затопление территорий ниже по течению Днепра повлекло критическую ситуацию с охраной археологического наследия в регионе. На территории Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской области активизировались копатели-грабители, которые разбирают ценные предметы с помощью металлодетекторов", - говорится в сообщении МКИП.

В связи с этим министерство обратилось к руководителям ОВА пострадавших областей, а также к МВД и правоохранительным органам для эффективного противодействия ограблению археологических объектов.

Как сообщается, сейчас для мониторинга, фиксации повреждений и других неотложных работ объединят усилия ученые-археологи, музейщики и правоохранители. Соответствующую дорожную карту специалисты МКИП обсудили с Институтом археологии НАН Украины и другими партнерами, а также с Национальным заповедником "Хортица".

"Работы по мониторингу и фиксации состояния объектов продолжаются с первых дней изменения уровня воды в Каховском водохранилище, в частности, в Запорожье", - отмечает министерство.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

По данным Министерства агрополитики, в результате подрыва гидроэлектростанции на Херсонщине подтоплено 1300 га сельскохозяйственных угодий.

В "Укргидроэнерго" призвали украинцев экономно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему.

В Организации Объединенных Наций предупредили, что из-за подрыва станции вырастут цены на продукты, а сотни тысяч людей будут иметь проблемы с водоснабжением.

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