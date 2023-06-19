По подозрению в совершении убийства ребенка задержали его дядю, узнали журналисты.

В Косовском районе Ивано-Франковской области нашли тело 9 летней девочки, которая вчера была объявлена в розыск.

Эту информацию УНИАН подтвердили правоохранители, но ситуацию не комментировали. В то же время время местное издание "ПІК" сообщает, что причиной смерти могло стать удушение. "Перед смертью ребенок был изнасилован. Вероятным убийцей и насильником Вероники Богданюк называют родного 34-летнего дядю девочки, которого оперативно задержали", - отмечает издание.

В настоящее время агентство УНИАН пытается взять комментарий насчет этого преступления у правоохранителей.

Как известно, вчера, 18 июня, полиция Ивано-Франковской области сообщала о розыске 9-летней девочки, которая 18 июня около 15:00 часов вышла из дома и не вернулась. Речь шла о Веронике Богданюк, 2013 года рождения, жительнице пгт Куты Косовского района.

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Как сообщалось ранее, в июне 2015 года в селе Рожнов Косовского района Ивано-Франковской области была также убита 9 летняя девочка. Тело девочки с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено 8 июня 2015 года недалеко от центра села Рожнов. Через несколько дней была установлена личность убийцы.

За жестокое убийство тогда задержали местного жителя, 1987 года рождения, который ранее был приговорен к двум годам заключения за попытку изнасилования. В 2012-м был досрочно освобожден, попал под амнистию.

В июне текущего года писали, что в Сумах правоохранитель склонил несовершеннолетнюю к половым отношениям. Позже стало известно, что в преступлении в отношении несовершеннолетней подозревают двух слушателей Сумского центра первичной профподготовки "Академия полиции", их уже отчисляли из заведения и уволили из полиции.

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