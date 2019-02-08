"Чикаго" продлил победную серию до шести игр, а Кросби повторил рекорд Лемье в НХЛ

Чикаго обыграл Ванкувер в овертайме со счетом 4:3.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге Чикаго Блэкхокс обыграл Ванкувер Кэнакс и продлил победную серию в регулярном чемпионате до шести игр.

Матч завершился со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Шайба Джонатана Тэйвза в овертайме принесла "Чикаго" шестую победу подряд. А нападающий Патрик Кейн сделал передачу и продлил результативную серию до 13 игр. Дублем у хозяев отметился Алекс Дебринкат, а Дилан Стром сделал три передачи.

"Ванкувер" проиграл в третий раз подряд, но добыл очко благодаря голу Элиаса Петтерссона за 1:52 минуты до конца третьего периода. Гол новичка стал 25-м в сезоне.

В свою очередь, Сидни Кросби догнал Марито Лемье по количеству матчей в составе Питтсбург Пингвинз. Более того, уже в ночь на воскресенье по киевскому времени Кросби может побить рекорд Лемье. Выездная игра против "Тампа-Бэй Лайтнинг", если ничего не случится и игрок выйдет на лед, станет 916-й в его карьере.