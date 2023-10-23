Из-за их действий погибли 24 украинца, заявила СБУ.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще трех представителей командования российских войск, которые причастны к массированным ракетно-артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсона.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о генерал-полковнике Олеге Макаревиче - командующем группировкой войск ВС РФ "Днепр", генерал-лейтенанте Аркадии Марзоеве - командующем 22-м армейским корпусом Черноморского флота страны - агрессора, подполковнике Дмитрии Жарких - командующем 8-м артиллерийским полку береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России.

В спецслужбе проинформировали, что именно под их руководством захватчики совершили массированный обстрел областного центра 3 мая этого года. В результате российской атаки погибли 24 мирных жителя, еще 51 человек - получил ранения различной степени тяжести.

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"Тогда оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по жилой многоэтажке, частным домам, торговому центру, железнодорожному вокзалу, автозаправочной станции и другим гражданским объектам. По данным следствия, приказ на вражеский обстрел Херсона отдал генерал Макаревич. В своем распоряжении он приказал подчиненным осуществить огневое поражение по украинскому городу без различения гражданских и военных объектов. После получения такой директивы его сообщник - генерал Марзоев - занимался подготовкой массированного удара по областному центру, а еще один фигурант - Жарких - непосредственно командовал вражеским обстрелом", - говорится в сообщении.

Трем военным преступникам РФ сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

СБУ объявила подозрение российским палачам, убившим 3 братьев-украинцев

Сегодня полицейские Черниговщины сообщили о подозрении в убийстве военным РФ, которые сначала замучили, а затем расстреляли трех украинцев, которые были братьями. Оккупанты в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. После чего сбросили тела в яму и закопали. Один из братьев чудом выжил и самостоятельно выбрался из ямы.

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