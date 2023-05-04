46 граждан получили ранения.

Вследствие вчерашнего обстрела российскими захватчиками города Херсон и области количество погибших граждан возросло до 23 человек, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации", - сообщил Прокудин.

В частности, город Херсон враг обстрелял 16 раз. Во время обстрелов российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Видео дня

"С особой жестокостью обстрелян город Херсон. 82 снаряда попали в привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда", - отмечается в сообщении.

Всего из-за последних обстрелов со стороны РФ 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) - получили ранения.

Обстрелы Херсона и области 3 мая - что известно

Вчера, 3 мая, российские оккупанты интенсивно обстреливали Херсон и другие населенные пункты Правобережья. В частности, захватчики атаковали единственный гипермаркет, работавший в Херсоне. В результате атаки погибли три человека и еще пятеро - получили ранения. Вечером стало известно, что в городе и области погибли 16 человек.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в результате российских обстрелов Херсона и Херсонской области в течение вчерашнего дня погиб уже 21 человек, еще 48 гражданских ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: