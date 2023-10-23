Российским палачам сообщили о подозрении.

Полицейские Черниговщины сообщили о подозрении в убийстве военным РФ, которые сначала замучили, а затем расстреляли трех украинцев, которые были братьями. Одному из них чудом удалось выбраться из ямы.

Об этом сообщила Национальная полиция. Отмечается, что 18 марта 2022 года на Черниговщине во время оккупации одного из населенных пунктов группа вооруженных военных РФ ворвалась в дом местных с обыском.

"Жители дома - трое братьев, один из которых в прошлом участник АТО/ООС. При обнаружении военной формы ВСУ россияне избили братьев прикладами и угрожали расстрелом. Мужчин связали, надели на головы мешки и наручники, посадили в БТР и доставили на территорию местного хозяйства, где заключили в одном из помещений на четыре дня, и пытали", - говорится в сообщении.

В полиции проинформировали, что мужчин держали в маленьком помещении без надлежащих условий со связанными руками и глазами, а вечером 21 марта, в результате допроса, одного из братьев оккупант побоями заставил признаться в сожжении военной техники РФ. После чего командир военной группировки РФ, уже установленный полицией как начальник военной полиции округа полковник Константин Смирнов, отдал приказ одному из своих подчиненных Денису Подгорному и остальным расстрелять всех трех братьев.

"Оккупанты в багажнике автомобиля вывезли гражданских мужчин в лесополосу, поставили их на колени перед выкопанной ямой и расстреляли. После чего сбросили тела в яму и закопали. Один из братьев, Николай, чудом выжил и самостоятельно выбрался из ямы", - говорится в сообщении.

Двум военнослужащим РФ сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Следствие установило, что военнослужащие группировки войск "Центр" РФ находились на оккупированной территории с 28 февраля по 1 апреля 2022 года.

"Константин Смирнов и Денис Подгорный подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, по предварительному сговору группой лиц). За содеянное российским оккупантам грозит пожизненное лишение свободы", - отметили в полиции.

В Украине получил приговор агент РФ, который наводил удары врагов

Как сообщал УНИАН, реальный срок заключения получил еще один агент Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал воздушные удары агрессора по военной и критической инфраструктуре Черкасской области. Контрразведка СБУ задержала российского агента в мае этого года "на горячем" во время фотографирования им внешнего "периметра" местного предприятия Укроборонпрома.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил злоумышленнику высшую меру наказания - пожизненное лишение свободы. Установлено, что фото - и видеоизображения завода и геолокации его объектов нужны были оккупантам для подготовки прицельного удара по украинскому предприятию. Вражеским агентом, который готовил воздушную атаку РФ, оказался житель Херсонщины. После оккупации региона он перешел на сторону агрессора и добровольно вступил в "либерально-демократическую партию России", которую до недавнего возглавлял Владимир Жириновский и которая обустроила свою "ячейку" в Херсоне.

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