В городе Бобринец Кировоградской области нашли тело 16-летней Виктории Макаренко, которую накануне объявили в розыск.
Об этом сообщает ГУНП в области.
14 августа около 22:00 Виктория вышла из дома и не вернулась.
К поискам пропавшего без вести ребенка привлекли более 60 человек личного состава территориального подразделения полиции, сотрудников роты патрульной службы полиции особого назначения "Святослав", кинологов и представителей общественности.
В среду, 18 августа, тело девочки с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.
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Полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Правоохранители открыли уголовное производство.
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